குழந்தைகளுக்கு நோய் எதிப்பு சக்தி திறன் அதிகம்.. தொடக்க பள்ளிகளை திறக்கலாம்.. ஐ.சி.எம்.ஆர் சொல்கிறது

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: குழந்தைகளுக்குநோய் எதிப்பு சக்தி திறன் அதிகமாக இருப்பதால் தொடக்க பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து பரீசிலிக்கலாம் என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில்((ஐ.சி.எம்.ஆர்) தெரிவித்துள்ளது.

4 நாட்களாக வெளுத்தெடுத்த மழை.. சென்னையில் இன்றும் மழைக்கு வாய்ப்பிருக்கா?.. வெதர்மேன் ட்வீட்!

இருப்பினும் ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு தடுப்பூசி போட வேண்டும் என்று சுகாதார அமைச்சக மாநாட்டில் ஐ.சி.எம்.ஆர் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

The Medical Research Council of India (ICMR) has said it may consider opening primary schools as children have higher immunity