மோடி - அம்பேத்கர் ஒப்பீடு.. மத்திய அரசு வெளியிடும் ‘சர்ச்சை’ புத்தகம்! பங்கேற்கும் “எம்.பி” இளையராஜா

Delhi

டெல்லி: பிரபல இசையமைப்பாளார் இளையராஜா கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை அம்பேத்கருடன் ஒப்பிட்டு பாராட்டி முன்னுரை எழுதிய புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் இளையராஜா கலந்துகொள்கிறார்.

இந்தியாவின் மூத்த முன்னணி இசையமைப்பாளராக திகழ்ந்து வரும் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா தமிழ், இந்தி என ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களுக்கு இசையமைத்து இருக்கிறார்.

புளூ கிராஃப் டிஜிட்டல் ஃபவுண்டேசன் என்ற நிறுவனம் தயாரித்த "மோடியும் அம்பேத்கரும்" என்ற புத்தகத்திற்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா முன்னுரை எழுதி இருந்தது பெரும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது.

Member of Parliament and a leading Musician Ilayaraja to attend Ambedkar - Modi book release function by Union government. He wrote introduction about this book and praised Prime minister Narendra modi by comparing him with Ambedkar heading to huge controversy.