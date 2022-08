2021ல் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கள்ளநோட்டுகள் எவ்வளவு தெரியுமா.. அதிலும் போலி 2,000 தாள்கள் இத்தனையா?

Delhi

டெல்லி: கடந்த 2021-ம் ஆண்டு மட்டும் சுமார் 21 கோடி மதிப்புள்ள கள்ளநோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இதிலும் குறிப்பாக 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் மட்டும் 12 கோடி என்று தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த 2016-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை பிரதமர் மோடி அறிவித்தார்.

அப்போது புழக்கத்தில் இருந்த ரூ.500 மற்றும் ரூ.1000 ரூபாய் தாள்கள் செல்லாது என்று பிரதமர் மோடியால் அறிவிக்கப்பட்டது.

English summary

According to the National Crime Records Bureau, around 21 crore worth of counterfeit notes have been confiscated in the last year 2021 alone, especially 2000 rupee notes alone amounting to 12 crores.