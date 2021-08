வருமான வரி சட்டத்தில் அதிரடி திருத்தம்.. வசூலித்த பணத்தை திருப்பி கொடுக்கப்போகும் மத்திய அரசு!

Delhi

டெல்லி: மத்திய நிதியமைச்சகம் முன்தேதியிட்ட வருமான வரிச் சட்டப் பிரிவை நீக்கி புதிய வருமான வரிச் சட்ட திருத்த மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளது.

கடந்த 2012ல் மத்திய நிதிஅமைச்சராக பிரணாப் முகர்ஜி இருந்தபோது, முன்தேதியிட்ட வரிச் சட்ட திருத்தத்தை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. எனவே 2012ம் ஆண்டு மே 28க்கு முன்பு, அன்னிய நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் உள்ள அவற்றின் சொத்துக்களை விற்பனை செய்திருந்தாலும், மூலதன ஆதாய வரி செலுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.

இதன் காரணமாக வோடபோன், கெய்ர்ன் எனர்ஜி உள்ளிட்ட 17 நிறுவனங்கள், பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் வரி செலுத்தும் நிலைக்கு ஆளாகின.

இந்த வரி முறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வோடபோன், கெய்ர்ன் எனர்ஜி போன்ற நிறுவனங்கள் சர்வதேச மத்தியஸ்த தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடுத்தன. இதில் அவர்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வெளியானது. இதனால் 11 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மூலதன ஆதாய வரி செலுத்த வேண்டியதை தவிர்த்தது வோடபோன்.

அதேநேரம், இந்த தீர்ப்பால், கெய்ர்ன் எனர்ஜியிடம் ஏற்கனவே வசூலித்த 9,300 கோடி ரூபாய் மற்றும் வட்டியுடன் வழக்குச் செலவாக 167 கோடி ரூபாய் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் சிக்கியுள்ளது வருமான வரி துறை.

English summary

The Indian government on Thursday has finally moved to bury the ghost of retrospective tax as it proposed a Bill to amend the Income Tax Act.