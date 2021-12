இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பை விட குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அதிகம் - 391 பேர் மரணம்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: இந்தியாவில் புதிதாக தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 7,447 ஆக பதிவாகியுள்ளது. நாடு முழுவதும் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 7,886 கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமாகியுள்ளனர். இதன் மூலம் இதுவரை இந்தியாவில் கொரோனாவிலிருந்து குணமானோர் எண்ணிக்கை 3,41,62,765 ஆக உள்ளது.

கடந்த 2 ஆண்டு காலமாக கொரோனா வைரஸ் உலக மக்களை தனது கைப்பிடிக்குள் வைத்துள்ளது. 28 கோடி பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்தியாவில் முதல் அலையை விட இரண்டாவது அலை தீவிரமாக பரவியது. கொத்துக் கொத்தாக மரணமடைந்தனர். ஜனவரி முதல் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.

நாடு முழுவதும் படிப்படியாக வைரஸ் பரவல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை கடந்த 21 வது நாளாக 10ஆயிரத்திற்கும் கீழே பதிவாகியுள்ளது.

