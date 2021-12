இந்தியாவில் பல மாதங்களுக்கு பிறகு.. 10 ஆயிரத்தை தாண்டிய தினசரி கொரோனா கேஸ்கள்.. உஷார் மக்களே

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: இந்தியாவில் மீண்டும் 10ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று பரவியுள்ளது. ஒரே நாளில்

13,154 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் மொத்த எண்ணிக்கை 3,48,22,040 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் பரவல் உலகம் முழுவதும் மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. இரண்டாவது அலையில் இந்தியாவில் 4 லட்சம் பேர் வரை தினசரி பாதிக்கப்பட்டனர். 145 கோடி டோஸ்வரை நாடு முழுவதும் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் கொரோனா பரவல் 7 ஆயிரத்திற்கும் கீழே பதிவான நிலையில் மீண்டும் 13 ஆயிரம் பேருக்கு புதிய தொற்று பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் இன்று வெளியிட்டுள்ள தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

India reports 13,154 new COVID19 cases in the last 24 hours; Omicron case tally rises to 961 with 263 cases in Delhi and 252 in Maharashtra