அசத்தும் இந்தியா.. உலகின் 3வது பெரிய பொருளாதாரமாக விரைவில் மாறும்.. ஆனந்த் மஹிந்திரா கணிப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இங்கிலாந்தை பின்னுக்கு தள்ளி பொருளாதாரத்தில் இந்தியா 5ம் இடத்தில் உள்ளது. இந்நிலையில் தான் இந்தியா 3வது பெரிய பொருளாதாரமாக விரைவில் மாறும் எனவும், இது வெகு தொலைவில் இல்லை எனவும் தொழில்அதிபர் ஆனந்த மஹிந்திரா தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவின் பிரபல தொழில்அதிபர்களில் ஒருவராக உள்ளவர் ஆனந்த் மஹிந்திரா. இவர் சமூக வலைதளங்களில் எப்போதும் ஆக்டிவாக இருக்கிறார்.

இவர் நாட்டில் உள்ள தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விஷயங்கள், ஸ்மார்ட்டாக செயல்படும் நபர்களின் வீடியோக்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடுவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார். மேலும் நாட்டில் திறமையான நபர்களையும் பாராட்டுவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார். இதனால் ஆனந்த் மஹிந்திராவை அதிகமானவர்கள் பின்தொடர்ந்து வருகின்றனர்.

கடும் பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு.. கோவை பெட்ரோல் குண்டுவீச்சால் சாட்டையை சுழற்றும் போலீஸ் கமிஷனர்

English summary

India is ranked 5th in terms of economy behind England. Industry CEO Anand Mahindra has said that India will soon become the 3rd largest economy and it is not far away.