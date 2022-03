"பெண்களை தாக்குகின்றனர்.. துப்பாக்கியால் சுடுகின்றனர்.." உக்ரைனில் உள்ள இந்திய மாணவர்கள் அச்சம்!

Delhi

டெல்லி: உக்ரைன் நாட்டில் போர் உச்சமடைந்து வரும் சூழலில், அங்குள்ள மோசமான நிலை குறித்து மாணவர்கள் சிலர் அச்சத்துடன் விளக்கி உள்ளனர்.

உக்ரைன் நாட்டில் 6 நாட்களைக் கடந்தும் போர் தொடர்ந்து வருகிறது. இரு தரப்பு நாடுகளுக்கும் இடையே பெலராஸ் எல்லையில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்ற போதிலும், அதில் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை.

இதனால், கீவ், கார்கிவ் உள்ளிட்ட உக்ரைன் நாட்டின் முக்கிய நகரங்களைக் குறிவைத்து ரஷ்ய ராணுவம் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதனால் அங்குள்ள பொதுமக்கள் மிகக் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Indian Student in Ukraine says Ukrainian guards are firing and are kicking Indians: Students stranded at the railway station gave a glimpse into their desperate situation.