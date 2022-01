சமூக பரவலாக மாறிய ஓமிக்ரான்.. வரும் காலத்தில் கேஸ்கள் அதிகரிக்கலாம்.. மத்திய அரசு தரும் வார்னிங்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: ஓமிக்ரான் ஓமிக்ரான் கொரோனா இந்தியாவில் சமூக பரவலாக மாறிவிட்டதாக மத்திய அரசின் INSACOG அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில வாரங்களாக கொரோனா பரவல் மீண்டும் வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக ஓமிக்ரான் பரவலுக்குப் பின்னர், தற்போது இந்தியாவில் கொரோனா 3ஆம் அலை ஏற்பட்டுள்ளது என்றே சொல்லலாம்.

இந்தியாவின் பல மாநிலங்களிலும் வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதனால் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களும் கூட இரவு ஊரடங்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன.

கிராமங்களை நோக்கி பரவும் ஓமிக்ரான்..3ஆம் அலை என்ன செய்யும்? தடுப்பது எப்படி? டாப் ஆய்வாளர் விளக்கம்

English summary

INSACOG says that Omicron variant is in the community transmission stage in India. Multiple metros in India where new cases have been rising exponentially due to omicron.