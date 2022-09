சறுக்கிய மேக் இன் இந்தியா திட்டம்.. போதிய உற்பத்தியில்லை.. ஆயுதப் பற்றாக்குறை ஏற்படும் நிலை!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: 'மேக் இன் இந்தியா' திட்டம் மூலம் போதுமான ஆயுதங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படாத நிலையில் தற்போது இந்தியா ஆயுத பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்ளும் நிலையில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கடந்த 2014ல் பாஜக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சிக்கு வந்த நிலையில், பிரதமராக பதவியேற்ற நரேந்திர மோடி 'மேக் இன் இந்தியா' திட்டத்தை அமல்படுத்தினார்.

இதன் காரணமாக ஆயுதங்கள் முதல் குண்டூசி வரை இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுவது ஊக்கப்படுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் இது தற்போது நாட்டின் பாதுகாப்பையே கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

There are reports that India is facing an arms shortage as not enough Weapons are being produced through the 'Make in India' programme. In 2014, when the BJP came to power with a single majority, Narendra Modi, who took office as the Prime Minister, implemented the 'Make in India' program. Because of this, it was announced that manufacturing of everything from weapons to Kundusi in India would be discouraged. But it has now questioned the security of the country.