இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 36,316 பேருக்கு கொரோனா.. கேரளாவில் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் கேஸ்கள்

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: இந்தியாவில் இதுவரை 32,033,333 பேருக்கு கொரோனா ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 36,316 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் தினசரி பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஓரளவு குறைந்தாலும் இன்னும் பெரிய அளவில் சரிவு ஏற்படவில்லை.

தினசரி கேஸ்கள் இன்னும் 20 ஆயிரத்திற்கும் கீழ் செல்லவில்லை. இது மூன்றாம் அலைக்கான அறிகுறியாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் எப்போது வேண்டுமானாலும் மூன்றாம் அலை பாதிப்பு வேகம் எடுக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளதாக தெரிகிறது.

இந்தியாவில் இதுவரை 429,183 பேர் கொரோனா காரணமாக பலியாகி உள்ளனர். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 468 பேர் கொரோனா காரணமாக இந்தியாவில் பலியாகி உள்ளனர். பலி எண்ணிக்கை குறைந்தது ஓரளவு நிம்மதியை கொடுத்தாலும் இன்னும் புதிய கேஸ்களின் எண்ணிக்கை குறையவில்லை. இந்தியாவில் 31,210,624 பேர் இதுவரை கொரோனாவில் இருந்து குணமாகி உள்ளனர்.

அடுத்த மாதம் உச்சமடையும் கொரோனா 2ஆம் அலை.. தினசரி உயிரிழப்பு 5000ஐ தாண்டும்.. ஆய்வில் செம ஷாக் தகவல்

English summary

Kerala sees a rise again: India gets 36,316 Coronavirus cases in the last 24 hours Kerala sees a rise again: India gets 36,316 Coronavirus cases in the last 24 hours, Kerala recorded 21,119 new cases.