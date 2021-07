அமைச்சர்கள்தான் முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும்.. கேபினெட் கூட்டத்தில் "அழுத்தமாக" சொன்ன மோடி

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: கொரோனா விஷயத்தில் பொதுமக்களுக்கு மத்திய அமைச்சர்கள் முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

டெல்லியில் நேற்று நடந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தின்போது அமைச்சர்களிடம் மோடி இதை வலியுறுத்திக் கூறியுள்ளார் .

கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டம் இன்னும் ஓயவில்லை என்பதை அமைச்சர்களிடம் வலியுறுத்திய மோடி, தடுப்பூசி போடும் பணிகள் போர்க்கால அடிப்படையில் நடைபெற வேண்டும் என்று கூறியதாக பிடிஐ செய்தி நிறுவனம் கூறியுள்ளது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi on Wednesday asked his Council of Ministers to lead by example by strictly following COVID-19 safety rules. He asked the ministers to ensure an atmosphere by their actions where people would to stick to safety measures and do not hesitate to get vaccinated.