பொறுமையின் சிகரம்! 3 முறை மிஸ்ஸான முதல்வர் பதவி.. காங்., உச்சம் தொட்ட மல்லிகார்ஜூன கார்கே! வரலாறு

டெல்லி: காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ள மல்லிகார்ஜூன கார்கே சாதாரணமாக இந்த அந்தஸ்தை பெறவில்லை. 9 முறை எம்எல்ஏவாக இருந்த இவருக்கு கர்நாடகா முதல்வராக 3 முறை வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும் சலித்து போகாத மல்லிகார்ஜூன கார்கே சோனியா காந்தியின் மீதான நம்பிக்கையில் கட்சிக்கும், தான் கொண்ட கொள்கைக்கும் விரோதமாக செயல்படாமல் தொடர்ந்து பொறுமை காத்து வந்தார்.

இந்நிலையில் தான் தற்போது காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய தலைவராக அவர் மாறியுள்ளார். இதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

Mallikarjuna Kharge, who has won the Congress president election, did not get this status normally. A 9-time MLA, he has been denied the chance to become the Chief Minister of Karnataka 3 times. However, the indefatigable Mallikarjuna Kharge continued to be patient in trusting Sonia Gandhi and not acting against the party and his policies. He has now become the National President of the Congress Party.