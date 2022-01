இந்திய வரைபடத்தை தவறாக குறிப்பிட்ட WHO.. உயர்மட்ட அளவில் பிரச்சினையை எடுத்துச் சென்ற இந்தியா

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உலக சுகாதார அமைப்பின் தளத்தில் இந்திய வரைபடத்தைத் தவறாகக் குறிப்பிட்டது தொடர்பாக உலக சுகாதார அமைப்பிடம் கடும் அதிருப்தி தெரிவிக்கப்பட்டதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

கொரோனா பரவல் குறித்த தகவல்களை உலக சுகாதார அமைப்பு தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி ஒவ்வொரு நாட்டிலும் தற்போது வைரஸ் பாதிப்பு எப்படி உள்ளது என்பதை விளக்கி உலக சுகாதார அமைப்பு தகவல்களை வெளியிட்டு வருகிறது.

கொரோனா பாதிப்பு தொடர்பான மேப் வடிவில் உலக சுகாதார அமைப்பு தனது இணையதளத்தில் தொடர்ந்து அப்டேட் செய்து வருகிறது. அப்படி வெளியிட்டுள்ள வரைபடம் தான் சர்ச்சையில் சிக்கியது.

English summary

Issue of the wrong depiction of a map of India on WHO's website has been "raised strongly" with the World Health Organisation