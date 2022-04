அடுத்த அலைக்கு புதிய வேரியண்ட் தேவையில்லை.. இருப்பதே போதும்! மறைந்துள்ள ஆபத்தை கூறும் ஆய்வாளர்கள்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனா பரவல் நாட்டில் மெல்ல மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ள நிலையில், அடுத்த கொரோனா அலை எப்போது ஏற்படும் என்பது குறித்து ஆய்வாளர்கள் சில முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளனர்.

கொரோனா வைரஸ் - கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே ஒட்டுமொத்த உலகைப் புரட்டிப் போட்டது இந்த ஒற்றை வார்த்தை தான். வளர்ந்த நாடுகள் தொடங்கிப் பின்தங்கிய நாடுகள் வரை கொரோனாவால் அனைத்தும் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டன.

கொரோனா பெருந்தொற்றால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் ஒருபுறம் என்றால், அதனால் ஏற்பட்ட மோசமான பொருளாதார பாதிப்புகள் மறுபுறம் இருந்தது. இதில் இருந்து உலக நாடுகள் இப்போது தான் மெல்ல மீண்டு வருகிறது.

English summary

A new variant may not be needed for another Covid wave: (ஓமிக்ரான் கொரோனா இந்தியாவில் அடுத்த கொரோனா அலையை ஏற்படுத்துமா) BA.4 and BA.5 now detected in South Africa could lead to the next surge.