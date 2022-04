என்னங்க இது? வானில் பயணித்த ஒளி வெள்ளம்.. விண்கற்கள் பொழிவு என பரவிய தகவலால் மக்கள் பீதி.!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : மகாராஷ்டிரா மற்றும் மத்தியப் பிரதேசத்தில் இரவு நேரத்தில் வானத்தில் மிக வேகமாக பயணித்த ஒளி வெள்ளத்தின் காட்சிகள் கேமராவில் பதிவாகியுள்ளன. பார்ப்பதற்கு அற்புதமாக இருந்தாலும் விண்கற்கள் விழுவதாக பரவிய தகவலால் மக்கள் பீதி அடைந்தனர்.

மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூர் மற்றும் மத்தியப் பிரதேசத்தின் ஜபுவா, பர்வானி மாவட்டங்களில் இருந்து இந்த காட்சிகள் பதிவாகியுள்ளன.

விண்ணில் விண்கற்கள் பயணிக்கும் போது பிரகாசமான கோடுகள் உருவாவது வழக்கம். மிகவும் அற்புதமான இந்த காட்சிகள் பெரும்பாலும் கேமராவில் சிக்குவது கிடையாது.

English summary

In Maharashtra and Madhya Pradesh, the camera recorded scenes of light flooding traveling very fast in the night sky. Although it was wonderful to see, people panicked at the news that the meteor was falling.