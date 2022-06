ஆன்லைன் சூதாட்டங்களுக்கு சிக்கல்! விளம்பரங்களுக்கு ஆப்பு.! ஊடகங்களுக்கு பறந்த மத்திய அரசின் உத்தரவு!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ஆன்லைன் சூதாட்டங்கள் சமூக சிக்கல்களையும் நிதி பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்துகிறது எனவும், ஆன்லைன் சூதாட்டம் தொடர்பான விளம்பரங்களை ஒளிபரப்பவோ, பிரசுரம் செய்யவோ கூடாது என ஊடகங்களை மத்திய தகவல் ஒளிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

ஆன்லைன் ரம்மி கிரிக்கெட் சூதாட்டம் உள்ளிட்ட ஆன்லைன் சூதாட்டங்கள் காரணமாக நாட்டின் பல பகுதிகளில் பண இழப்பு மற்றும் உயிரிழப்பு சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனை அடுத்து ஆன்லைன் சூதாட்ட விளையாட்டுகளை தடை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது.

குறிப்பாக ஆன்லைன் சூதாட்ட விளம்பரங்களில் நடிகர்கள் நடிக்க கூடாது எனவும் அந்த விளம்பரங்களை ஒளிபரப்பக் கூடாது எனவும் கோரிக்கை வலுத்து வந்தது. இதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க பலதரப்பினரும் மத்திய மாநில அரசுகளை வலியுறுத்தி வந்தனர்.

English summary

The Ministry of Information and Broadcasting has advised the media not to broadcast or publish advertisements related to online gambling as online gambling causes social problems and financial problems.