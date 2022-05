16 நாடுகளில் கிளை பரப்பிய குரங்கு அம்மை! 250 பேருக்கு நோய் பாதிப்பு! வருகிறதா புதிய தடுப்பூசி..?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : குரங்கு அம்மை பாதிப்புகள் உலகளவில் தொடர்ந்து பதிவாகி வருவதால், மாடர்னா நிறுவனம் குரங்கு காய்ச்சலுக்கு எதிரான தடுப்பூசியை கண்டறிவதற்கான முன் தயாரிப்பு சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கொரோனாவுக்குப் பிறகு உலக மக்களை மீண்டும் ஒரு அச்சுறுத்தலில் ஆழ்த்தும் விதமாக மங்கி பாக்ஸ் என அழைக்கப்படும் குரங்கு காய்ச்சல் தற்போது மேற்கத்திய நாடுகளில் மிக தீவிரமாக பரவி வருகிறது.

1958 ஆம் ஆண்டு ஆய்வகத்தில் வளர்க்கப்பட்ட குரங்குகளில் இருப்பது கண்டறியப்படது. இதன் காரணமாகவே இவ்வகை வைரஸுக்கு விஞ்ஞானிகள் குரங்கு பாக்ஸ் என பெயரிட்டனர். பின்னர் இது குரங்கு காய்ச்சல் என மாறியது.

English summary

As monkeypox cases continue to be reported worldwide, it has been reported that Moderna is conducting pre-production tests to find a vaccine against monkey flu.