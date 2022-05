பதற்றம் வேண்டாம்..இந்தியாவில் குரங்கு அம்மை கண்டறியப்படவில்லை.. மத்திய அரசு ஆறுதல்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: இந்தியாவில் குரங்கு அம்மை நோய் இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை என மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது. குரங்கு அம்மை நோய் தொடர்பாக உலக சுகாதார அமைப்பின் அறிவுரைகளை இந்தியா தொடர்ந்து பின்பற்றி வருகிறது என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

உலகம் முழுக்க குரங்கு அம்மை நோய் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. ல்வேறு நாடுகளில் குரங்கு அம்மை நோய் பாதிப்பு கடந்த சில வாரங்களாக தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. எனினும், இந்தியாவில் இதுவரை யாருக்கும் குரங்கு அம்மை நோய் பாதிப்பு உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை

உடல் வலி,தழும்புகள்,காய்ச்சல்,நிணநீர் அழற்சி,ஊண் திரள் போன்றவை குரங்கு அம்மை ஏற்பட்டதற்கான அறிகுறிகள் ஆகும். குழந்தைகளுக்கு குரங்கு அம்மை நோய் பாதிக்கப்படும் அபாயம் அதிகம் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த குரங்கு காய்ச்சலால் ஓரினச்சேர்க்கையாளர்கள், இரு பாலின சேர்க்கையாளர்கள் தான் அதிகளவில் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என கனடா, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட சில நாடுகளின் மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

English summary

According to the central health Department of Health, monkeypox has not yet been diagnosed in India. The government has said that India is following the advice of the World Health Organization on monkeypox.