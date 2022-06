வேகமெடுக்கும் கொரோனா வைரஸ்.. ஒரே நாளில் 13 ஆயிரத்தை கடந்த பாதிப்பு.. பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை..!

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 13, 216 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு 3 மாதங்களுக்கு பின் மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. நேற்று 12 ஆயிரத்து 847 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது புதிதாக 13,216 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் நேற்று முன்தினம் 12 ஆயிரத்து 213 பேர் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டனர்.தொடர்ந்து இரு நாட்களாக 12 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாக கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு கணக்கிடப்பட்ட நிலையில், இன்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை 13 ஆயிரத்தை கடந்துள்ளது மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

In India, 13,216 new cases of corona have been confirmed in the last 24 hours, according to the Union Ministry of Health.