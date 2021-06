பிற மதத்தை மதிக்கிறோம்.. "ஆனால்.." இந்தியாவில் ஒவ்வொரு மதத்தினரின் மனநிலை என்ன? சுவாரசிய சர்வே

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: பெரும்பாலான இந்தியர்கள்.. அவர்கள் எந்த மதத்தை பின்பற்றுபவர்களாக இருந்தாலும் சரி.. பிறரது மத சுதந்திரத்தை மதிக்கிறார்கள், அதே நேரம், பிற மதத்தினரோடு இணைந்து நெருங்கி வாழ விரும்பவில்லை என்று, வாஷிங்டனைச் சேர்ந்த லாப நோக்கமற்ற அமைப்பான, Pew Research Center நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்த ஆய்வு இந்தியர்களின் மதம் சார்ந்த பல சுவாரசியமான நம்பிக்கைகளை உலகிற்கு காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.

பெரும்பாலான இந்தியர்கள், இந்தியாவில், மத சுதந்திரத்தை அனுபவிப்பதாக உணர்கிறார்கள் என்பது இந்த சர்வே வெளியிட்ட மிக முக்கிய தகவலாக உள்ளது. பெரும்பாலான இந்தியர்கள், மத சகிப்புத்தன்மையை மதிக்கிறார்கள், எல்லா மதங்களுக்கும் மரியாதை செலுத்துவது இந்தியர்களின் கடமை என நினைக்கிறார்கள்.

English summary

