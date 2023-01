இந்தியாவில் சிறு குறு தொழில்கள் வளர்கிறது.. ஜிஎஸ்டி வசூல் அதிகரிப்பே சாட்சி: பொருளாதார ஆய்வறிக்கை

ஜிஎஸ்டி வசூல் அதிகமாக இருப்பதே சிறு குறு தொழில்கள் வேகமாக வளர்ந்து வருவதற்கு சாட்சி என்கிறது பொருளாதார ஆய்வறிக்கை

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: ஜிஎஸ்டி அதிகமாக வசூலாவதை வைத்து பார்த்தாமேயானால் சிறு குறு தொழில்கள் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது என்பதற்கு ஆதாரமாக உள்ளது என 2022- 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் இன்று காலை 11 மணிக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் உரையுடன் தொடங்கியது. இந்த உரை நிகழ்ந்த பிறகு மத்திய நிதியமைச்சர் 2022- 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை தாக்கல் செய்தார்.

இதில் இந்திய பொருளாதாரத்தின் தற்போதைய நிலை, நெருக்கடியான சமயங்களில் மத்திய அரசின் நிலைப்பாட்டு என்னவாக இருந்தது போன்ற விஷயங்களை வெளிப்படுத்துவதே பொருளாதார ஆய்வறிக்கை. இதில் பட்ஜெட்டுக்கு தேவையான அனைத்து துறைகள் குறித்த தகவல்களும் இருக்கும்.

6-7 ஆண்டுகால பொருளாதார சரிவை 2 ஆண்டுகளில் சரிசெய்து வருகிறோம்.. “இனி வேகம்தான்” : அமைச்சர் பிடிஆர்

English summary

The Economic Survey 2022-23 says: "Recovery of MSMEs is proceeding apace, as is evident in the amounts of Goods and Services Tax (GST) they pay, while the Emergency Credit Linked Guarantee Scheme (ECGLS) is easing their debt servicing concerns".