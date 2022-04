முல்லை பெரியாறு மேற்பார்வை குழுவை ஓராண்டு நீட்டிக்க வேண்டும்! உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு பதில்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: முல்லை பெரியாறு அணை மேற்பார்வை குழுவை ஓராண்டுக்கு நீடிக்க வேண்டும் என்றும், அதற்குள் புதிய அணை பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் தேசிய அணைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் முழுமையாக செயல்படும்'' என்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

முல்லை பெரியாறு அணையின் பாதுகாப்பு, செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு தொடர்பாக கேரளாவும், தமிழகமும் பரஸ்பரம் குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருகின்றன. 126 ஆண்டுகள் பழமையான இந்த அணையானது பாதுகாப்பற்றது. இதனால் மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என கேரளா கூறுகிறது.

மேலும் புதிய அணை கட்ட வேண்டும் என கேரளா வலியுறுத்துகிறது. ஆனால் கேரளாவின் குற்றச்சாட்டை தமிழகம் முற்றிலும் மறுக்கிறது. அணை நன்றாக பராமரிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பாக உள்ளது. இதனால் அணை நீர்மட்டத்தை 152 அடியாக கூட அதிகரிக்கலாம் என கூறுகிறது.

முல்லைப் பெரியாறு அணை விவகாரம்.. கேரள ஒத்துழைக்காவிட்டால் நீதிமன்றத்தை நாடலாம்.. சுப்ரீம் கோர்ட்

English summary

The Union Government has said in the Supreme Court that the Mulla periyar Dam Supervisory panel continue to one year and within that time the National Dam Security Authority should be fully operational under the new Dam Protection Act.