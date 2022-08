75வது சுதந்திர தினம்..பிரதமர் மோடியால் அதிகரித்த தேசியக்கொடி விற்பனை.. பூரிப்பில் வியாபாரிகள்!

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவின் 75 வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்த ‛ஹர் கர் திரங்கா' பிரசாரத்தால் வழக்கத்தை விட அதிகளவில் தேசியக்கொடி விற்பனையாகி வருகிறது. கடைகளில் கூட்டம் அலைமோதுவதால் தேசியக்கொடி விற்கும் வியாபாரிகள் பூரிப்பில் உள்ளனர்.

ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி இந்தியாவின் 75 வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதனை விமரிசையாக கொண்டாட மத்திய அரசு முடிவு செய்து அதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. கடந்த ஓராண்டாக 'ஆஸாதி கா அம்ருத் மஹோத்ஸவ்' எனும் பெயரில் இந்த கொண்டாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் 'ஹர் கர் திரங்கா'(இல்லம்தோறும் மூவர்ணக் கொடி) எனும் பிரசாரத்தை பிரதமர் மோடி அறிவித்தார். அதன்படி ஒவ்வொருவரும் தங்களின் வீடுகளில் ஆகஸ்ட் 13ம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி வரை தேசியக்கொடி ஏற்ற வேண்டும் என பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

On the occasion of India's 75th Independence Day, the 'Har Ghar Tiranga' campaign announced by Prime Minister Narendra Modi is selling more national flags than usual. Traders selling national flags are booming as the shops are thronged.