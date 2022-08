யங் இந்தியா ஆபீசுக்கு சீல்.. சோனியா காந்தி வீட்டில் போலீஸ் குவிப்பு.. அடுத்தடுத்த பரபரப்பில் டெல்லி

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர்கள் உட்பட பலர் அமலாக்கத்துறையினரால் விசாரிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் 'யங் இந்தியா' பத்திரிகை அலுவலகத்திற்கு அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சீல் வைத்துள்ளனர்.

இதனையடுத்து சோனியா காந்தி இல்லத்தின் வெளியே போலீஸ் பாதுகாப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ராகுல் காந்தி உட்பட கட்சியின் முக்கிய புள்ளிகளிடம் அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்திய நிலையில் தற்போது யங் இந்தியா அலுவலகத்திற்கு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏற்கெனவே நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசின் புலனாய்வு அமைப்புகள் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு எதிராக திசை திருப்பப்படுவதாக காங்கிரஸ் எம்.பிக்கள் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்ட நிலையில் இந்த சம்பவம் தற்போது நிகழ்ந்துள்ளது.

Sources in the Enforcement Directorate said the offices of the Young Indian were temporarily sealed as there was no one from their side to get the searches conducted.