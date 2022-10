காமராஜர் பெயரில் நவோதயா பள்ளி.. “நாங்க ரெடி” டெல்லியில் அண்ணாமலை வீசிய வெடி.. திமுகவுக்கு குடைச்சல்?

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : நவோதயா பள்ளியை தமிழகத்தில் கொண்டு வந்து காமராஜர் பெயரில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு கல்வி பயிற்றுவிக்கத் தயாராக இருக்கிறோம், நவோதயா பள்ளிக்கு தமிழக அரசு அனுமதி வழங்குமா? என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

ஐஐடி, ஐஐஎம் கல்வி நிறுவனங்கள், எய்ம்ஸ், கேந்திரிய வித்யாலயாக்கள், நவோதயா பள்ளிகள், மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் அனைத்திலும் இந்தி மொழி பயிற்று மொழியாக கட்டாயமாக்க வேண்டும் என்ற அமித்ஷா குழுவின் பரிந்துரைகளை திமுக அரசு எதிர்த்து வருகிறது.

இந்தி திணிப்பு முயற்சியாக இருக்கும் நாடாளுமன்ற அலுவல் மொழிகளுக்கான குழுவின் பரிந்துரைகளை ஏற்கக்கூடாது என தமிழக அரசு சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருக்கும் நிலையில், அண்ணாமலை திமுகவுக்கு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த முன்னாள் முதல்வர் காமராஜர் பெயரில் திட்டம் கொண்டு வரத் தயார் என அண்ணாமலை கூறியிருப்பது அரசியல் அரங்கில் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.

எதை பேசணுமோ அதை பேசவில்லை பியூஷ் கோயல்! இதுல அண்ணாமலை வேற இப்படி சொல்றாரு -கொங்கு ஈஸ்வரன் விரக்தி!

English summary

We are ready to bring Navodaya Schools in Tamil Nadu and educate the poor people in the name of Kamarajar, will Tamilnadu government give permission to Navodaya School? : BJP state president Annamalai has questioned.