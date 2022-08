இந்தியாவில் அதிக தற்கொலை.. தமிழ்நாட்டுக்கு 2வது இடம்.. எவ்வளவு பேர் தெரியுமா?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் 2021ம் ஆண்டில் மொத்தம் 1 லட்சத்து 64 ஆயிரத்து 33 பேர் தற்கொலை செய்துள்ள நிலையில் அதிக பேர் தற்கொலை செய்த மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு 2வது இடத்தில் உள்ளது.

இந்தியாவில் நடக்கும் குற்றங்கள் தொடர்பான விபரங்களை மாநிலம் வாரியாக தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் ஆண்டுதோறும் வெளியிட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் 2021-2022ம் ஆண்டுக்கான விபரங்களை தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் வெளியிட்டுள்ளது.

இதில் கடந்த 2020-2021ம் ஆண்டை ஒப்பிடும்போது 2021-2022ம் ஆண்டில் தற்கொலை செய்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. மேலும், இந்தியாவில் அதிக தற்கொலை செய்தவர்களின் எண்ணிக்கையில் தமிழ்நாடு 2வது இடத்தில் உள்ளதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

With a total of 1 lakh 64 thousand 33 people committing suicide in India in 2021, Tamil Nadu is at the 2nd place among the states with the highest number of suicides.