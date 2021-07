புதிய ஐடி விதிகள்.. 8 வாரம் டைம் கொடுங்க போதும்.. டவிட்டரின் திடீர் மாற்றம்.. காரணம் புதிய அமைச்சர்?

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: மத்திய அரசின் புதிய ஐடி விதிகளுக்கு ஏற்ப முழு நேரக் குறைதீர்ப்பு அதிகாரியை நியமிக்க எட்டு வாரங்கள் தேவை என ட்விட்டர் நிறுவனம் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

மத்திய அரசு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் புதிய ஐடி விதிகளை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த புதிய விதிகளை பேஸ்புக், கூகுள் போன்ற நிறுவனங்கள் பின்பற்றுவதாக அறிவித்துவிட்டன.

9 முறை MLA... 5 முறை MP... 6 முறை முதலமைச்சர்... காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் வீர பத்ர சிங் காலமானார்..!

இருப்பினும் ட்விட்டர் நிறுவனம் ஐடி விதிகளைப் பின்பற்றத் தொடர்ந்து மறுத்து வருகிறது. இதனால் ட்விட்டர் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருந்த சட்ட பாதுகாப்பை மத்திய அரசு கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் விலக்கிக் கொண்டது.

English summary

Twitter informed the Delhi High Court that it will take another eight weeks to appoint a resident grievance officer. A heavy tussle is going between the center and twitter regarding new IT rules.