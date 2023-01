9 மாநில தேர்தல்: ஒன்றையும் விடக்கூடாது-பிளன் போடும் பாஜக..செயற்குழு கூட்டத்தில் வகுத்த வியூகம் என்ன?

Delhi

டெல்லி: பாஜகவின் செயற்குழு கூட்டம் அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் கட்சி நிர்வாகிகள் மத்தியில் பேசிய ஜேபி நட்டா, நடப்பு ஆண்டில் 9 மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருப்பதாகவும் அதில் ஒன்றைக் கூட விடாமல் அனைத்திலும் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று கூறியதாக பாஜக மூத்த தலைவர் ரவிசங்கர் பிரசாத் கூறினார்.

குஜராத்தில் பெற்ற பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு பாஜகவின் இரண்டு நாள் செயற்குழு கூட்டம் கூடியது.

டெல்லியில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்திற்கு பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா தலைமை வகித்தார். கூட்டத்தின் முதல் நாளில் அனைத்து மாநில செயலாளர்கள், முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

