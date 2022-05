லவ் லவ் லவ்!.. சமாதியில் இருந்து வரங்களை கொடுப்பேன்.. 11 மணி இரவில் பகீர் கிளப்பிய நித்யானந்தா

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: நான் சமாதியில் இருந்து வரங்கள், பிரார்த்தனைகள், விருப்பங்கள் ஆகியவற்றை வழங்குவேன் என இரவில் நித்யானந்தா பகீர் கிளப்பியுள்ளார்.

உலகே மாயை என்பார்கள். அந்த வகையில் தற்போது ஒரு தீவே மாயையாகவும் அதில் வசிக்கும் ஒரு நபர் குறித்த தகவல்களும் மாயையாகவும் இருக்கிறது. நாம் சொல்ல வருவது யாரை என்பது புரிந்து விட்டதா.

ஷாத்ஷாத் நித்யானந்தாவேதான். அவரும் அவர் வசித்து வருவதாக சொல்லப்படும் கைலாசா தீவும் மாயையாகவே உள்ளது. காரணம் கைலாசா எங்கிருக்கிறது என்பதே தெரியவில்லை.

English summary

Self Styled Godman Nithyananda says about why he is in Samadhi state and all the people desires will fulfilled in this state.