கொரோனா:ஆக்ஸிஜன் சிகிச்சைக்கும், கறுப்பு பூஞ்சைக்கும் தொடர்பில்லை: எய்ம்ஸ் இயக்குனர் ரன்தீப் குலேரியா

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: கொரோனாவுக்கான ஆக்சிஜன் சிகிச்சைக்கும் கறுப்பு பூஞ்சை பாதிப்புக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை; மியூகோர்மைகோசிஸ் பற்றி பேசும்போது, கறுப்பு பூஞ்சை என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தாமல் இருப்பது சிறந்தது. என்றும் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை இயக்குநர் ரன்தீப் குலேரியா தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லியில் எய்ம்ஸ் இயக்குனர் டாக்டர் ரன்தீப் குலேரியா செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது: மியூகோர்மைகோசிஸ் பற்றி பேசும்போது, கறுப்பு பூஞ்சை என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தாமல் இருப்பது சிறந்தது. இதன் மூலம் பல குழப்பங்களை தவிர்க்க முடியும்.

English summary

AIIMS Director Dr Randeep Guleria said that Mucormycosis is one of the general fungal infections being seen in recovering or recovered COVID-19 patients.