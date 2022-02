மீண்டும் விவசாய சட்டமா.. வரவே வராது - உறுதியளித்த மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர்!

Delhi

டெல்லி: ரத்து செய்யப்பட்ட விவசாய சட்டங்களை மீண்டும் கொண்டுவரும் எண்ணம் இல்லை என மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் பாஜக அரசால் மூன்று வேளாண் சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. இது விவசாயிகளை பாதிக்கும் என்று, நாடு முழுவதும் எதிர்ப்பலை கிளம்பியது. பஞ்சாப் விவசாயிகள் இதை எதிர்த்து டெல்லியில் போராட்டத்தை தொடங்கினர்.

இதையடுத்து வேளாண் சட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. இந்நிலையில், இந்தியாவில் மீண்டும் விவசாய சட்டங்கள் கொண்டு வரப்படுமா என்று ராஜ்யசபாவில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

English summary

In Parliment, Agriculture Minister Narendra Singh Tomar on Friday said that the government has no plan to reintroduce the three repealed farm laws in future.