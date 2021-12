லடாக்கில் சீனா ஊடுருவல்? ராஜ்யசபாவில் கேள்வி எழுப்ப பாஜகவின் எம்.பி. சு.சுவாமிக்கு அனுமதி மறுப்பு!

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: லடாக்கில் சீனாவின் ஊடுருவல் தொடர்பாக ராஜ்யசபாவில் தாம் கேள்வி எழுப்ப அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் (பா.ஜ.க) சுப்பிரமணியன் சுவாமி எம்.பி. குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

லடாக் எல்லைப் பகுதியில் சீனாவின் தொடர்ச்சியாக ஊடுருவல் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. கடந்த ஆண்டு கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் சீன வீரர்கள் ஊடுருவ முயற்சித்தனர். அதை நமது ராணுவ வீரர்கள் தடுத்து நிறுத்தினர்.

இதையடுத்து இருதரப்பினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இந்த மோதலில் நமது ராணுவ வீரர்கள் 20 பேர் உயிர்த்தியாகம் செய்தனர். சீனா தரப்பில் 35 பேர் கொல்லப்பட்டனர். 1967-ம் ஆண்டு இந்தியா- சீனா யுத்தத்துக்குப் பின்பு இருநாடுகளிடையே மிகப் பெரிய பதற்றத்தை இந்த ஊடுருவல் சம்பவம் ஏற்படுத்தியது.

English summary

Rajyasabha MP Subramanian Swamy tweets that "t is hilarious if not tragic for Rajya Sabha Secretariat to inform me today that my Question whether the Chinese have crossed the LAC in Ladakh, cannot be allowed “ because of national interest”!!!.