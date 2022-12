பிரதமர் மோடியை சந்தித்த தம்பிதுரை.. உற்றுக் கவனித்த ஓபிஎஸ்.. டெல்லிக்கு 3 ‘கீ’! என்னமோ நடக்குதே?

Delhi

டெல்லி : ஓ.பன்னீர்செல்வம், பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா, நட்டா ஆகியோருக்கு தனித்தனியாக கடிதம் எழுதியதற்கு, தம்பிதுரை - பிரதமர் மோடி சந்திப்பு தான் காரணம் என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியை அ.தி.மு.க எம்.பி தம்பிதுரை நேற்று நாடாளுமன்ற அலுவலகத்தில் சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் பாரதீய ஜனதா வெற்றி பெற்றதற்கு அவர் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார்.

மேலும், தமிழக அரசியல் நிலவரம், அதிமுக விவகாரம் பற்றி அவர்கள் பேசியதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு எதிராக டெல்லியில் ஒரு முக்கியமான மூவை செய்த தம்பிதுரை, நேற்று பிரதமர் மோடியைச் சந்தித்துப் பேசியதை ஓபிஎஸ் தரப்பு உன்னிப்பாக கவனித்துள்ளது.

இதையடுத்தே, பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாஜக தேசிய தலைவர் நட்டா ஆகியோருக்கு தனித்தனியாக கடிதம் எழுதினார் ஓபிஎஸ் என்கிறார்கள்.

Political observers say that the reason why O.Panneerselvam wrote separate letters to PN Modi, Amit Shah and JP Nadda was because of the meeting between PM Modi and Thambidurai. OPS making efforts to go to Delhi and meet important leaders says that he has sent letter as a key to that.