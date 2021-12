அச்சுறுத்தும் ஓமிக்ரான் கேஸ்கள்.. கிறிஸ்துமஸ் & புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு நோ சொன்ன டெல்லி அரசு

Delhi

டெல்லி: ஓமிக்ரான் கேஸ்கள் மெல்ல அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், நிலைமையை கையைவிட்டுப் போவதைத் தடுக்கும் வகையில் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு டெல்லியில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஓமிக்ரான் பரவல் காரணமாக உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் கொரோனா கேஸ்களின் எண்ணிக்கை மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதனால் அமெரிக்கா. பிரிட்டன் உள்ளிட்ட நாடுகளிலும் அடுத்த கொரோனா அலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த ஓமிக்ரான் கொரோனா மற்ற வகைகளை விட வேகமாகப் பரவ வாய்ப்புள்ளதால் அதைக் கருத்தில் கொண்டும் உலக நாடுகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றன,

As Omicron cases steadily rises, Delhi government banned all gatherings to celebrate Christmas and New Year. All cultural events and other gatherings have been prohibited in delhi5