Omicron: உங்களுக்கு ஓமிக்ரான் பாதிப்புன்னு எப்படி தெரியும்?.. அறிகுறியை லிஸ்ட் போடும் விஞ்ஞானி!

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: ஓமிக்ரானால்தான் நாம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோம் என்பதை எப்படி அறியலாம் என்பதையும் அதற்கான அறிகுறிகள் அடங்கிய பட்டியலையும் நுரையீரல் துறை நிபுணர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. நேற்றைய நிலவரப்படி 4 ஆயிரத்திற்கு மேல் பாதிப்பு சென்றுள்ளது. இந்த வேரியண்ட் தீவிரமடைந்ததால் இந்தியாவில் 3ஆவது அலை ஏற்பட்டுள்ளது.

Exclusive: 17 வகை கூட்டுப் பொறியல்! 5 வகை குழம்பு! பொங்கல் பண்டிகையை விவரிக்கும் நாஞ்சில் சம்பத்!

இந்த நிலையில் இந்த வேரியண்ட் மற்ற வகை கொரோனாவில் இருந்து வேறுபட்டவை என்பதால் நாம் ஓமிக்ரானால் பாதிக்கப்பட்டுவிட்டோம் என்பதை எப்படி அறிவது என்ற சந்தேகங்களை விளக்குகிறார் மாசினா மருத்துவமனையின் நுரையீரல் துறை ஆலோசகர் டாக்டர் சோனம் சோலங்கி.

English summary

Omicron: How do we know that we are infected to the new variant which spread from South Africa?