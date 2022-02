ஓமிக்ரான் வைரஸ்: குழந்தைகளிடம் இந்த அறிகுறிகள் காணப்படுகிறதா?.. அப்போ ஈசியாக எடுத்து கொள்ளாதீங்க!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: உலகம் முழுவதும் கொடிய கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. கொரோனா வைரஸ் புதிது, புதிதாக உருமாறி வருவதால் உலக நாடுகள் கலக்கம் அடைந்துள்ளன.

4 ஆண்டுகளில் இது தான் கம்மி! வெறும் 90 நிமிடங்களில் முடிந்த இந்த ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் உரை

இந்த வகையில் தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஓமிக்ரான் வைரஸ் இந்தியா உள்பட பல்வேறு நாடுகளில் ஆட்டம் போட்டு வருகிறது. இந்தியாவில் தற்போது கொரோனா ஆதிக்கம் சற்று குறைந்தாலும் பாதிப்பு இன்னும் முழுமையாக நீங்கவில்லை.

English summary

While children are more susceptible to the delta virus variant, children are more likely to be infected with the Omicron virus. The serious injury seen in a few children leads them to the point of being admitted to the hospital