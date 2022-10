ஆப்டிகல் இல்யூஷன்: "மாம்பழங்களுக்கு இடையே அழகான கிளி".. உங்க கண்ணுக்கு தெரிகிறதா?

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படத்தில் சுவையான மாம்பழங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு அழகான கிளி ஒன்றும் இருக்கிறது. 5 செகண்டுக்குள் இந்த கிளியை கண்டுபிடித்தால் நீங்க புத்திசாலி தான்.

ஆப்டிகல் இல்யூஷன் என்பது பொதுவாக ஒரு பொருளை பார்க்கும் போது அந்த பொருளில் இருப்பது நம் கண்களுக்கு நேரடியாக தெரியாமல் கண்களை குழப்பமடைய செய்வதே ஆகும்.

இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக காணல் நீரை குறிப்பிடலாம். முதலில் தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும் போது சாலையில் தண்ணீர் இருப்பது போல் தோன்றும்.

ஆப்டிகல் இல்யூஷன்: மகுடி ஊதி பாம்பாட்டி தேடும் பாம்பு.. படத்தில் எங்கே இருக்கு? கண்டுபிடிங்க பாஸ்!

English summary

In the optical illusion picture given here, there is a cute parrot among the delicious mangoes. If you can find this parrot within 5 seconds then you are smart.