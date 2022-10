ஹலோ 'ஜீ' கொஞ்சம் இருங்க.. ஐஎம்எஃப் பாராட்டினது எங்களைதான்! ப.சிதம்பரம் தந்த பரபரப்பு விளக்கம்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்தியாவில் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம்தான் ஏழைகளுக்கு பெரிதும் கைகொடுக்கிறது என்றும், ஆனால் பாஜக ஆட்சியில் உள்ள மாநிலங்களில் இந்த திட்டம் சரியாக அமல்படுத்தவில்லை எனவும் முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார்.

அதேபோல, இந்தியா குறித்து ஐஎம்எஃப் பாராட்டியுள்ளது தொடர்பாகவும் அவர் விளக்கமளித்துள்ளார்.

ஐஎம்எஃப் குறிப்பிட்டுள்ள அம்சங்களை பாஜகவுக்கு முன்னர் காங்கிரஸ்தான் செயல்படுத்தியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

Former Union Finance Minister P Chidambaram has criticized that the MGNREGS Scheme in India is helping the poor a lot, but the scheme has not been properly implemented in BJP-ruled states. Similarly, he explained about the IMF's appreciation of India. He also mentioned that the Congress had implemented the features mentioned by the IMF before the BJP.