மோடியின் பிரச்சாரம் ஜனநாயகத்தின் அடிப்படையையே வலுவிழக்க செய்கிறது.. ப. சிதம்பரம் வார்னிங்

டெல்லி: இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் வரும் 12ம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பிரதமர் மோடி பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். பரப்புரையில், "பாஜக சார்பில் நிற்கும் வேட்பாளர் குறித்து கவலைப்படாமல் தாமரை சின்னத்தில் வாக்களிக்க வேண்டும்" என்று கோரியிருந்தார்.

இதனை காங்கிரஸ் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது. ஏற்கெனவே ஆர்எஸ்எஸ் உள்ளிட்ட வலதுசாரி அமைப்புகள் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி முறை வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வரும் நிலையில், பிரதமர் இவ்வாறு கூறியிருப்பது இந்த கருத்துக்கு வலு சேர்ப்பதாக இருக்கிறது என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார்.

As the Legislative Assembly elections in Himachal Pradesh are going to be held on the 12th, the election field has started heating up. Prime Minister Modi is campaigning in various parts of the state. In the campaign, he had demanded, "Vote for the lotus symbol without worrying about the candidate standing on behalf of the BJP." Congress has strongly criticized this. Senior Congress leader P. Chidambaram has criticized the fact that the Prime Minister has said this while the right-wing organizations including the RSS are already insisting on a presidential system of government.