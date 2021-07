பெகாசஸ்: எந்த விசாரணையும் கிடையாது... ராகுல் காந்திக்கு மத்திய அமைச்சர் அஜய் குமார் பொளேர் ரிப்ளை

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: பெகாசஸ் ஒட்டு கேட்பு விவகாரம் தொடர்பாக எந்த ஒரு விசாரணைக்கும் உத்தரவிட முடியாது என்று மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு மத்திய அமைச்சர் அஜய்குமார் பதிலளித்துள்ளார்.

பெகாசஸ் ஸ்பைவேர் மூலம் ஒட்டு கேட்கப்பட்ட விவகாரம் மிகப் பெரும் புயலைக் கிளப்பி உள்ளது. இந்த விவகாரத்தால் நாடாளுமன்றம் இன்று 4-வது நாளாக முடக்கப்பட்டுள்ளது.

மும்பையில் 4 நாட்கள் கனமழை.. 5ஆவது நாளாக இன்று வெளுத்து வாங்கும்.. ரெட் அலர்ட் வார்னிங்

நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இன்று மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பெகாசஸ் விவகாரம் குறித்து மத்திய அரசு மீது சரமாரி குற்றச்சாட்டுகளை ராகுல் காந்தி முன்வைத்தார்.

English summary

Union Minister Ajay Kumar said that There is no issue for any probe on Pegasus Spyware row, which was demanded by Senior Congress leader Rahul Gandhi.