உணவுக்கு சொந்த பணத்தை செலவிடும் பிரதமர் மோடி! அரசு பட்ஜெட்டில் கைவைக்கவே இல்லை! ஆர்டிஐயில் தகவல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் உணவுக்காக அரசு பட்ஜெட்டில் இருந்து ஒரு ரூபாய் கூட செலவு செய்யப்படவில்லை எனவும், அவர் சொந்த பணத்தை செலவிட்டு வருவதாகவும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு அரசு அலுவலகங்களின் செயல்பாடு, அரசு திட்டங்கள் தொடர்பான விபரங்களை பொதுமக்கள் ஆர்டிஐ எனும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

இதன்மூலம் ஏராளமானவர்கள் அரசு சார்ந்த பல்வேறு விஷயங்களை ஆர்டிஐ மூலம் கேட்டு அறிந்து கொள்கின்றனர். இந்நிலையில் தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறித்த விபரங்கள் ஆர்டிஐ மூலம் கேட்கப்பட்டுள்ளது.

முதலிடம்.. உலகில் செல்வாக்கு மிக்க தலைவராக பிரதமர் மோடி மாறியது எப்படி? பின்னணி இதுதான்

English summary

A question raised in the Right to Information Act has been answered saying that not a single rupee was spent on Prime Minister Narendra Modi's food from the government budget and that he was spending his own money.