சிறுத்தையை விட “ஃபாஸ்ட்”.. பிரச்சனை வந்துட்டா கையிலயே புடிக்க முடியாது.. மோடியை கலாய்த்த ஒவைசி

டெல்லி: எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டின் இருபுறங்களிலும் இந்தியா, சீனா படைகள் விலக்கிக்கொள்ளப்பட்டதாக மோடி அரசு கூறியதாக இந்திய ஊடகங்கள் வெளியிட்ட செய்திகளை கண்டு சீன மக்கள் சிரிப்பதாக பாஜக முன்னாள் எம்.பி. சுப்பிரமணிய சாமி தெரிவித்து உள்ளார்.

அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் இந்திய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியை சீனா ஆக்கிரமித்து கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக குடியிருப்புகள், சாலைகளை கட்டியது. இந்த புகைப்படங்கள் வெளியாகி கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின.

இந்த நிலையில் கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக லடாக்கின் கைலாஷ் பகுதியில் சீனாவின் ஊடுருவலை இந்திய பாதுகாப்பு படைகள் தடுக்க முயன்றபோது மோதல் ஏற்பட்டது. அப்போது கைலாஷ் பகுதியில் சில இடங்களும் கிடைத்தன.

