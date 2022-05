இருமுறை பிரதமரானால் போதாதா என "அவர்" கேட்டார்! ஓய்வு குறித்து பிரதமர் மோடி பரபர..யார் அவர் தெரியுமா

Delhi

டெல்லி: காணொலி மூலம் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய பிரதமர் மோடி, எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர் ஒருவர் கூறியதாக முக்கிய தகவல் ஒன்றைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

குஜராத் மாநிலத்தில் இந்த ஆண்டு இறுதியில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. குஜராத் பிரதமர் மோடியின் சொந்த மாநிலம் என்பதால் ஆட்சியைத் தக்க வைக்க பாஜக கடும் முயற்சி எடுத்து வருகிறது.

இதற்காகக் குஜராத் மாநிலத்திற்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்களும் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அப்படி நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சில முக்கிய தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

Prime Minister Narendra Modi said an opposition leader told him that becoming PM twice was enough accomplishment: (இரு முறை பிரமதரானது குறித்து நரேந்திர மோடி) Prime Minister Narendra Modi in Gujarat, ahead Gujarat election 2022.