11,300 அடி உயரம்! உறைய வைக்கும் குளிர்.. கிச்சடி சுவைத்து தகர கூடாரத்தில் இரவை கழித்த பிரதமர் மோடி!

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி உத்தரகாண்ட் மாநிலம் மானாவில் பனி பிரதேசத்தில் கடல் மட்டத்தில் இருந்து 11,300 அடி உயரத்தில் பூஜ்ஜிய டிகிரி செல்சியஸில் உடலை உறைய வைக்கும் குளிரில் எல்லை சாலை அமைப்பினரின் தகர கூடாரத்தில் தங்கி இரவை கழித்தார். அப்போது அவர் கிச்சடியை ருசித்து சாப்பிட்டார்.

பிரதமர் மோடி இரண்டு நாள் பயணமாக உத்தராகண்ட் மாநிலம் சென்றார். வெள்ளிக்கிழமை உத்தரகாண்ட் தலைநகர் டேராடூனில் உள்ள இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான ஜாலி கிராண்ட் விமானநிலையத்தில் பிரதமர் மோடி இறங்கினார்.

இதையடுத்து ருத்ரபிரயாக் மாவட்டத்தில் உள்ள பிரசித்திபெற்ற கேதார்நாத் கோயிலுக்குச் சென்ற பிரதமர் மோடி அங்கு தரிசனம் செய்தார். அப்போது அங்குள்ள மலைவாழ் மக்களின் பாரம்பரியத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் வெள்ளை நிற உடையை பிரதமர் மோடி அணிந்திருந்தார்.

PM Narendra Modi spent a night in a small semi-permanent temporary roof structure at a Border Roads Organisation Detachment at 11,300 feet altitude near Mana during his visit to Uttarakhand. He ate simple khichdi cooked by a labourer working for Border Roads Organisation.