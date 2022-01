நேதாஜியின் 'ஹாலோகிராம்' சிலையை திறந்து வைத்தார் பிரதமர் மோடி.. அது என்ன ஹாலோகிராம்? முழு விவரம்

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: டெல்லியில் முப்பரிமாண மின் ஒளி வடிவிலான நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் சிலையை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார். ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி நேதாஜியின் பிரம்மாண்ட கிராணைட் சிலை அங்கு அமைக்கப்பட உள்ளது.

நமது இந்தியா ஆங்கிலேயர்களிடம் அடிமைப்பட்டு கிடந்தபோது தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தி உள்ளிட்டவர்கள் அரும்பாடு பட்டு நமக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தனர். இந்த வகையில் 'சுதந்திரம் என்பது கெஞ்சி கேட்டு பெறுவதில்லை' என்று கூறி ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக துணிச்சலுடன் களமிறங்கியவர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ்.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் ட்ரோன்களைப் பயன்படுத்த அதிரடி தடை.. விதிகளை மீறினால்..! அரசு எச்சரிக்கை

English summary

Prime Minister Narendra Modi today unveiled a three-dimensional electric light statue of Netaji Subhash Chandra Bose in Delhi. A huge granite statue of Netaji is to be erected there as already planned