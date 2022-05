பாலியல் தொழிலாளர்களும் மனிதர்களே..கிரிமினல்கள் அல்ல...கைது செய்யக்கூடாது - சுப்ரீம் கோர்ட்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: பாலியல் தொழில் கூடங்களை ரெய்டு செய்யும்போது பாலியல் தொழிலாளிகளை கைது செய்வதோ, அபராதம் விதிப்பதோ அவர்களை துன்புறுத்தவோ கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.. தன்னார்வத்தில் செய்யும் பாலியல் தொழில் சட்டவிரோதம் அல்ல. ஆனால் பாலியல் கூடங்கள் நடத்துவது சட்டவிரோதம் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பான வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி எல்.நாகேஸ்வர ராவ் தலைமையிலான மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு விசாரித்து பல முக்கிய உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது.

மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படும் அந்த உத்தரவில், பாலியல் தொழிலும் ஒரு தொழிலே. அதை செய்வோருக்கும் சட்டத்தின் கீழ் சமமான மரியாதையும், பாதுகாப்பும் உண்டு. வயது வந்தோர் இருவர் அல்லது பாலியல் தொழிலாளியுடன் உவந்து உறவில் ஈடுபடுவோர் மீது போலீஸ் கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Supreme Court has ruled that sex workers should not be arrested, fined or harassed during raids on sex shops. Voluntary sex work is not illegal. But the Supreme Court has also ruled that running sex halls is illegal.