பஞ்சாப் தேர்தல்..ஆட்சியை தக்க வைக்குமா காங்.? கடும் போட்டி தரும் ஆம் ஆத்மி.. பாஜக எங்கே? NewsX சர்வே

டெல்லி: அடுத்தாண்டு நடைபெறும் பஞ்சாப் சட்டசபைத் தேர்தலில், காங்கிரஸ் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சிகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி இருக்கும் என்று Polstrat-நியூஸ் எக்ஸ் இணைந்து நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அடுத்தாண்டு தொடக்கத்தில் உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப், கோவா, மணிப்பூர், உத்தரகண்ட் ஆகிய 5 மாநிலங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

இதில் பஞ்சாப் தவிர மற்ற அனைத்து மாநிலங்களிலும் பாஜகவே ஆளும் கட்சியாக உள்ளது. பஞ்சாப் மாநிலத்தில் மீண்டும் ஆட்சியைத் தொடர வேண்டும் என்பதில் காங்கிரஸ் உறுதியாக உள்ளது.

