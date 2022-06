ஜனாதிபதி தேர்தல்: மம்தா கூட்டத்துக்கு மார்க்., கம்யூனிஸ்ட் ‛ஜகா’! உறுதி செய்த சீதாராம் யெச்சூரி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: எதிர்க்கட்சி சார்பில் ஜனாதிபதி வேட்பாளளை களத்தில் இறக்குவது குறித்து மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தலைமையில் நாளை டெல்லியில் ஆலோசனை நடைபெற உள்ளது. இதில் காங்கிரஸ் பங்கேற்க உள்ள நிலையில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பங்கேற்காது என அதன் பொதுச்செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி மீண்டும் உறுதிப்படுத்தி உள்ளார்.

இந்திய ஜனாதிபதியாக ராம்நாத் கோவிந்த் உள்ளார். இவரது பதவிக்காலம் முடிவடைய உள்ளது. இதனால் புதிய ஜனாதிபதி தேர்வு செய்யப்பட உள்ளார்.

புதிய ஜனாதிபதியை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் ஜூலை 18 ல் நடைபெற உள்ளது. இதனால் பாஜக மற்றும் எதிர்க்கட்சிகள் சுறுசுறுப்பாகி உள்ளன.

English summary

West Bengal Chief Minister Mamatகa Banerjee is scheduled to hold consultations in Delhi tomorrow on fielding the opposition presidential candidate. With the Congress party set to take part in the meeting, the Marxist Communist Party has denied to participate.