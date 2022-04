“கொரோனா வைரஸ் நீங்கவில்லை”எப்போது மீண்டும் தோன்றும் என்று தெரியாது..பிரதமர் நரேந்திர மோடி எச்சரிக்கை

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்தியாவில் கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு எதிரான போரில் மக்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் எனவும், கொரோனா வைரஸ் வடிவத்தை மாற்றி மாற்றி மீண்டும் தலைதூக்குவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கொரோனா 3வது அலை நிறைவடைய தொடங்கியிருக்கும் நிலையில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 1,054 புதிய கோவிட் -19 வழக்குகள் மற்றும் 29 இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன.

சனிக்கிழமையன்று கோவிஷீல்டு மற்றும் கோவாக்சின் தடுப்பூசிகளின் விலைகள் குறைக்கப்பட்ட நிலையில், முன்னெச்சரிக்கை டோஸ்கள் ஏப்ரல் 10 முதல் அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் தனியார் தடுப்பூசி மையங்களில் கிடைக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Prime Minister Narendra Modi has warned people not to downplay precautionary measures in the fight against the corona epidemic in India and to resurface by changing the form of the corona virus.